Kyriakos Mitsotakis, griechischer Ministerpräsident und Vorsitzender der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND), wählt in einem Wahllokal im Bezirk Kifisia - und darf sich am Abend als Wahlsieger feiern lassen.

Foto: dpa/Socrates Baltagiannis