Patrick Graichen scheidet als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium aus. Archivfoto: dpa/Kay Nietfeld Laut „Spiegel"-Bericht Bericht: Graichen gibt Posten als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium auf und | 17.05.2023, 09:39 Uhr Von Jakob Patzke dpa | 17.05.2023, 09:39 Uhr

Der umstrittene Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen wird seinen Posten räumen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch, auch der „Spiegel“ berichtete darüber. Der Top-Mitarbeiter von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) war zuletzt wegen seiner Beteiligung an der Auswahl seines Trauzeugen für den Chefposten der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (Dena) in die Kritik geraten.