Herr Minister Philippi, schnappen Migranten uns die Arzttermine weg?

Wie kommen Sie darauf?

Na ja, CDU-Chef Friedrich Merz erweckte vorige Woche den Eindruck als er sagte: „Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.”

Ich gewinne zunehmend den Eindruck, dass Hirn und Zunge bei Herrn Merz nicht immer synchron laufen. Herr Merz arbeitet bewusst mit Ängsten und Vorurteilen, das ist wirklich unterirdisch. Es zeigt zudem, dass er überhaupt keine Ahnung vom deutschen Asylrecht hat. Seine Äußerungen sind ein weiterer Beweis dafür, dass Herr Merz immer wieder versucht, am rechten Rand nach Stimmen zu fischen. Er reißt seine Brandmauer mit dem verbalen Rammbock regelmäßig selbst ein. Ob das Kalkül ist oder Kontrollverlust, ist nicht erkennbar.

Unterstützung erhielt Merz vom gesundheitspolitischen Sprecher seiner Fraktion. Tino Sorge sagte: „Hunderttausende abgelehnte Asylbewerber in Deutschland sind zum Teil seit Jahren ausreisepflichtig. Dennoch können sie zum Nulltarif das deutsche Gesundheitssystem nutzen.” Stimmt das nicht?

Natürlich ist das so falsch und Herr Sorge vermischt absichtlich unterschiedliche Dinge miteinander, um Stimmung gegen Migranten zu machen. Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben tatsächlich ein Recht auf Krankenversicherung mit allem, was dazugehört. Alle anderen Geflüchteten aber werden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt und können medizinische Leistungen nur auf Antrag bei ganz bestimmten Erkrankungen und natürlich in Notfällen in Anspruch nehmen. Sie können sich eben nicht unser komplettes medizinisches Versorgungssystem zunutze machen.