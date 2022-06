ARCHIV - Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa FOTO: Salvatore Di Nolfi G20 Gesundheits- und Finanzminister beraten über Pandemie-Fonds Von dpa | 21.06.2022, 08:25 Uhr

Die WHO ist besorgt über eine nachlassende Eindämmung des Coronavirus in vielen Ländern. Die Gesundheits- und Finanzminister der G20 diskutieren in Indonesien über zukünftige Pandemien.