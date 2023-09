Polizeigewerkschaft sauer auf Banken Grafik zu Geldautomatensprengungen: Wo es in Deutschland weiter täglich knallt Von Dirk Fisser | 12.09.2023, 01:13 Uhr Nach der Geldautomatensprengung bleibt oft nur ein Trümmerfeld zurück. Die Täter entkommen meistens unerkannt. Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down

Geldautomatensprenger haben in Deutschland offenbar weiter leichtes Spiel: Rechnerisch fliegt täglich ein Automat in die Luft. Das zeigt eine Datenauswertung unserer Redaktion. Aber: Es rücken dabei zunehmend andere Bundesländer in den Fokus der Kriminellen.