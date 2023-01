Joe Biden Foto: Evan Vucci/AP/dpa up-down up-down USA Geheimdokumente: FBI durchsuchte im November Biden-Büroräume Von dpa | 31.01.2023, 20:42 Uhr

In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen Bidens aufgetaucht. Dass Ermittler zuvor auch die Büroräume in Washington durchsuchten, war bisher nicht bekannt.