Jens-Christian Wagner Foto: Martin Schutt/dpa up-down up-down Tag des Kriegsendes Gedenkstättenleiter: Höcke-Rede am 8. Mai ist Provokation Von dpa | 07.05.2023, 05:35 Uhr

Am 8. Mai wird in Deutschland der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. In Weimar ist diesmal eine Rede des umstrittenen AfD-Politikers Björn Höcke angekündigt, was für Unmut sorgt.