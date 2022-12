Vorbereitungen auf 49-Euro-Ticket Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Jahreswechsel Gaspreisbremsen und 49-Euro-Ticket: Das ändert sich 2023 Von dpa | 30.12.2022, 17:23 Uhr

In ihrem ersten Jahr hat die Ampel-Koalition einige Reformen auf den Weg gebracht, die 2023 greifen. Was wird teurer, was wird billiger, und was ändert sich komplett?