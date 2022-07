„Wer tatsächlich Gas im Winter bekommt, darf nicht ein Bundesminister entscheiden. Der Bundestag ist gefordert, die Frage der Priorisierung allgemeingültig zu klären“, verlangte Brysch. Nur so könne der Verunsicherung in der Bevölkerung entgegengetreten werden.

„Geschützte Kunden“ nicht länger schützen?

Habeck hatte am Dienstag in Wien die EU-weite Vorzugsbehandlung von Verbrauchern und kritischer Infrastruktur vor der Industrie bei der Zuteilung von Gas in Frage gestellt. Sie sieht vor, dass Lieferungen an „geschützte Kunden“ erst dann gekürzt werden dürfen, wenn vorher Kraftwerke und Industrieverbraucher nichts mehr bekommen. Das will Habeck ändern, um einen Zusammenbruch von Industriezweigen zu verhindern. Am Mittwoch betonte seine Sprecherin: „Bei einer Gasmangellage müssen auch Verbraucher ihren Beitrag zum Energiesparen leisten.“