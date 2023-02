Protest Foto: Nasser Nasser/AP/dpa up-down up-down Westjordanland Fünf Hamas-Mitglieder bei israelischer Razzia getötet Von dpa | 06.02.2023, 15:44 Uhr

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist angespannt. Bei einem israelischen Einsatz in einem Flüchtlingslager in Jericho werden fünf Männer erschossen. Die Hamas kündigt Vergeltung an.