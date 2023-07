CDU-Chef Friedrich Merz (l.) stößt in den Reihen der Union auf wenig Gegenliebe mit seinen Aussagen zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder etwa hält nichts davon. Foto: dpa/Peter Kneffel up-down up-down Umstrittenes Sommerinterview Zusammenarbeit von CDU und AfD? Wer auf Distanz zu Friedrich Merz geht und | 24.07.2023, 15:22 Uhr Von dpa afp | 24.07.2023, 15:22 Uhr

Die CDU und die AfD – geht da was, zumindest auf kommunaler Ebene? Äußerungen von Parteichef Friedrich Merz, die sich so interpretieren lassen, haben einen Sturm der Entrüstung in den eigenen Reihen ausgelöst. Wer jetzt auf Distanz geht.