Deutscher Arbeitgebertag 2022 Foto: Bernd von Jutrczenka up-down up-down CDU-Chef bei Lanz Friedrich Merz findet ARD und ZDF zu links und zu feministisch Von Sören Becker | 14.09.2022, 01:07 Uhr

In seiner Sendung am Dienstag hat Markus Lanz sich vornehmlich CDU-Chef Friedrich Merz gewidmet. Das Ergebnis: Merz will ARD und ZDF umkrempeln, Panzer in die Ukraine schicken und in Niedersachsen fracken.