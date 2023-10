Verkündung in Oslo „Für den Kampf gegen Unterdrückung“: Friedensnobelpreis geht an Iranerin Narges Mohammadi Von dpa | 06.10.2023, 11:08 Uhr | Update vor 18 Min. Narges Mohammadi kämpft gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran. Dafür wurde sie nun mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Foto: AFP/NARGES MOHAMMADI FOUNDATION up-down up-down

Zahlreiche Kandidaten standen zur Wahl, jetzt ist es entschieden: Der Friedensnobelpreis 2023 geht an die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi. Das gab das Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.