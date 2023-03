Klimaproteste - Australien Foto: dpa/Bianca De March up-down up-down Zahlreiche Demos am Freitag Fridays For Future ruft weltweit zu Klimaprotesten auf – auch 250 Aktionen in Deutschland Von dpa | 03.03.2023, 08:43 Uhr

Am Freitag ruft die Klimaschutzbewegung Fridays for Future erneut zu weltweiten Protestaktionen auf. Auch in Deutschland sind viele Aktionen geplant. Derweil blickt Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf große Erfolge der Bewegung zurück.