Auslieferung an USA droht Freilassung von Wikileaks-Gründer Assange: Promis bitten Baerbock um Hilfe Von dpa | 08.09.2023, 10:29 Uhr Seit Jahren fordern Protestierende die Freilassung von Julian Assange. Foto: dpa/PA Wire/James Manning up-down up-down

Whistleblower Julian Assange sitzt seit Jahren in britischer Haft und kämpft gegen seine Auslieferung an die USA. Die rückt immer näher. Deutsche Prominente, zu denen auch SPD-Politiker Sigmar Gabriel gehört, bitten nun Außenministerin Baerbock um Hilfe. Was sie erwarten.