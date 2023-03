Oberbürgermeister-Wahl Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down Kommunen Frankfurt: Stichwahl zwischen OB-Kandidaten von CDU und SPD Von dpa | 05.03.2023, 21:40 Uhr

Die größten Städte in Hessen und Rheinland-Pfalz suchen einen neuen Oberbürgermeister. Während die beiden Bestpatzierten in Frankfurt noch in die Stichwahl müssen, ist die Entscheidung in Mainz gefallen.