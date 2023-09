Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung stimmen AfD-Wähler gegen ihre eigenen Interessen. Das ist doch paradox.

Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Wahlprogramme sind in Deutschland sehr umfangreich und komplex. Viele Bürgerinnen und Bürger kennen die Programme nicht im Detail – egal, welche Parteien sie wählen. Da kommt es dann eher auf Personen an oder welches Thema von zentraler Bedeutung ist. Und unter AfD-Anhängern ist das eben die Angst vor zu viel Zuwanderung. Dafür nehmen sie in Kauf, dass sie in anderen Bereichen benachteiligt werden.

Die AfD behauptet ja immer, sie sei die „Partei der kleinen Leute“. Dabei gilt ihre Sozialpolitik als überaus nationalistisch und neoliberal.

Genau, viele Wähler kommen aus der unteren Mittelschicht und würden von der Programmatik nicht im Geringsten profitieren, aber das spielt für diese Personen keine Rolle. Zum einen hängt das mit mangelnder Kenntnis des Wahlprogramms zusammen. Zum anderen wissen sie, dass es trotz der guten Umfragewerte extrem unwahrscheinlich ist, dass die AfD an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein wird. Daher kann ihnen die Sozialpolitik auch egal sein.