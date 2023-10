Das DRK und die Transparenz Millionengeschäft Flüchtlingsunterkunft: Wenn die Wohlfahrt schweigsam wird und | 09.10.2023, 05:55 Uhr Von Dirk Fisser Marie Busse | 09.10.2023, 05:55 Uhr Das Deutsche Rote Kreuz betreibt in Deutschland zahlreiche Unterkünfte für Flüchtlinge. Der Wohlfahrtsverband bewirbt sich darum in Ausschreibungen. Symbolfoto: dpa/Jan Woitas up-down up-down

Die steigenden Asylbewerberzahlen sind für manche ein Millionengeschäft. Spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 ist in Deutschland ein Wirtschaftszweig entstanden, in dem es auch um sehr viel Geld geht. Ganz vorne dabei: Wohlfahrtsverbände wie das DRK. Darüber reden, will kaum jemand.