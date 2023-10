200 Verdächtige in Untersuchungshaft Illegale Migration: Mehr als 500 Verfahren gegen mutmaßliche Schleuser Von Dirk Fisser | 10.10.2023, 01:01 Uhr Die Polizei nimmt immer wieder mutmaßliche Schleuser fest, wie hier in Berlin. Allein im Bundesland Sachsen sitzen mehr als 200 Verdächtige in Untersuchungshaft. Foto: dpa up-down up-down

Die Bundesregierung will die Kontrollen an der Grenze zu Polen ausweiten, um die illegale Migration einzudämmen. Schon jetzt greift die Polizei hier nicht nur regelmäßig Migranten, sondern auch deren Schleuser auf. Allein in Sachsen saßen zuletzt mehr als 200 mutmaßliche Menschenschmuggler hinter Gittern.