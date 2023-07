Szene vom Strand der griechischen Insel Kos: Flüchtlinge erreichen Europa per Boot. Zugleich zieht es viele Touristen an die Strände in Nordafrika oder der Türkei - wichtige Herkunftsländer von Asylbewerbern. Foto: Imago Images/Wassilis Aswestopoulos up-down up-down Über Tourismus und Asyl Dort Urlaub machen, von wo andere fliehe – ist das in Ordnung? Von Dirk Fisser | 14.07.2023, 06:59 Uhr

Urlaub machen, wo Diktatoren regieren? An Stränden liegen, von denen völlig überfüllte Flüchtlingsboote gen Europa aufbrechen? Hauptsache, die Klimabilanz der Erholungsreise stimmt! Was überspitzt klingt, ist gar nicht so weit weg von der Realität in der Welt des industriellen Tourismus.