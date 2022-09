Annalena Baerbock bei der UN-Vollversammlung Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Frauen & Mädchen Feministische Frauenpolitik als Menschenrechtskonzept Von dpa | 22.09.2022, 17:54 Uhr

Was wäre, wenn Männer mit ihrem Körper nicht machen dürften, was sie wollten? Auf diese Frage gibt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einer Podiumsdiskussion in New York eine klare Antwort.