Außenministerin Annalena Baerbock ist derzeit in der Mongolei zu Gast. Besuch in der Mongelei Feministische Außenpolitik: Baerbock will Frauen stärker in Konfliktlösung einbeziehen Von dpa | 29.06.2023, 10:26 Uhr

Bei ihrem Besuch in der Mongolei hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die Leitlinien ihrer feministischen Außenpolitik unterstrichen. Die Grünen-Politikerin will Frauen unter anderem stärker als bisher in Konfliktlösungsmechanismen für internationale Krisen einbinden.