Mit seinem Vorschlag, Fahrerflucht in bestimmten Fällen nicht länger als Straftat zu werten, trifft Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) nicht nur auf Zustimmung. Laut einer Online-Umfrage, die die Versicherung DEVK in Auftrag gegeben hat, lehnt eine Mehrheit der deutschen Autofahrer eine solche Reform ab.

Buschmann erklärte den Vorstoß damit, dass so Gerichte, Staatsanwaltschaften und die Polizei entlastet werden könnten. Auch ein größeres Maßnahmenpaket Buschmanns, das die Vereinfachung der Bürokratie in Deutschland ermöglichen soll, verfolgt diese Ziele.

Der Vorschlag des Justizministers beinhaltet, dass Fahrerflucht nur dann eine Straftat ist, wenn bei dem Unfall Personen verletzt wurden. Handelt es sich um einen Unfall ohne Personenschäden und ein Beteiligter beginge Fahrerflucht, so wäre das nach dem Vorschlag des Ministers nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Fahrerflucht als Straftat kann eine Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren bedeuten, eine Ordnungswidrigkeit hingegen nur eine Geldstrafe.

Straftat oder Ordnungswidrigkeit?

Die Umfrage unter Autofahrern in Deutschland ergab, dass knapp 58 Prozent gegen eine entsprechende Gesetzesänderung sind. Nur ein Viertel der Befragten befürworten den Vorschlag des Ministers. Der statistische Fehler der Untersuchung liegt dabei bei knapp 3 Prozent. Die DEVK gibt an, dass besonders Parkplatz-Schäden von einer solchen Gesetzesänderung betroffen wären. So geben 80 Prozent der Befragten an, Parkschäden wie kleine Dellen oder Kratzer aus eigener Erfahrung zu kennen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Auch der Deutsche Richterverbund und andere Versicherungsgemeinschaften, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) äußerten Kritik an dem Vorstoß des Justizministers.

Der Vorschlag von Buschmann beinhaltet auch eine digitale Meldestelle, bei der bei Unfällen ohne Personenschäden künftig Bilder und Meldungen zu den Schäden selbst eingereicht werden sollen. Doch auch hier sieht der GDV Probleme, da eine genaue Feststellung des Unfallhergangs durch die Polizei auch bei solchen Unfällen wichtig sei.

Zustimmung von ADAC zu Buschmanns Vorstoß

„Auch weiter dürfte sich niemand einfach vom Acker machen, sondern es ginge darum, den Schaden und seine Beteiligung auf modernem Weg festzuhalten“, erklärte Justizminister Buschmann. Zustimmung erhält der Vorschlag von dem ADAC. Gerade eine digitale Meldestelle würde die Unfallaufnahme erleichtern.

Die Umfrage der DEVK zeigte zudem, dass knapp 70 Prozent der Befragten erwarten, dass die Reparaturkosten bei einem Unfall vom Verursacher übernommen werden. 60 Prozent wollen zudem einen Zettel, auf dem die Kontaktdaten des Unfallverursachers stehen.

Nach momentaner Rechtslage wäre aber auch das Hinterlassen eines Zettels bereits eine Unfallflucht. Eigentlich müsse der Unfallverursacher auch bei einem kleinen Parkschaden so lange am Auto des Geschädigten warten, bis dieser zurückkehrt, erklärt die DEVK.