Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einem Besuch der GSG 9 und der Bundespolizei-Fliegerstaffel. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Konflikte Faeser zu Afghanistan: Lassen Ortskräfte nicht zurück Von dpa | 14.08.2022, 09:16 Uhr

Mehrere tausend Ortskräfte für deutsche Behörden sitzen noch immer in Afghanistan fest. Innenministerin Faeser kündigt nun ein neues Programm für die Aufnahme in Deutschland an.