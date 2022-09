Nancy Faeser Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Migration Faeser will russischen Deserteuren Schutz bieten - geht das? Von dpa | 22.09.2022, 17:08 Uhr

Neben der Lieferung von Waffen wäre auch die Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer in Deutschland ein Weg, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Doch ganz so einfach ist das nicht.