Bahnausfall Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Sabotage-Vorsorge Faeser nimmt Infrastrukturbetreiber in die Pflicht Von dpa | 15.10.2022, 14:17 Uhr

Sabotageakte an Ölpipelines und bei der Bahn legen die Angreifbarkeit von Netzen in der Infrastruktur offen. Die Innenministerin will mehr für die Sicherheit tun. Gefragt sind aber auch die Betreiber.