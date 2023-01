Nancy Faeser Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Landtagswahl Faeser bleibt als hessische SPD-Spitzenkandidatin Ministerin Von dpa | 30.01.2023, 21:12 Uhr

Am Freitag will sich Faeser erklären, ob sie als Spitzenkandidatin für die SPD in Hessen antritt. Einem Bericht zufolge will sie in diesem Fall nach Absprache mit dem Kanzler Bundesinnenministerin bleiben.