Der Oldenburger Energieversorger EWE will unter dem Titel „Powerhouse Nord“ noch in diesem Jahr eine Dachgesellschaft ins Leben rufen, um die Potenziale der Energiewende zu erkennen und besser zu nutzen. Das kündigte EWE-Vorstandsvorsitzender Stefan Dohler im Gespräch mit unserer Redaktion an und sagte: „Wir sind der Ruhrpott von morgen, nur in sauber“. Beim geplanten „Powerhouse Nord“ gehe es darum, Akteure aus der Wirtschaft und der Wissenschaft sowie aus Politik, Verbänden und Kommunen an einen Tisch zu bringen und die für die Energiewende wichtigen Kräfte zu bündeln.

Ausweitung auf andere Nordländer denkbar

Gleichzeitig stellte Dohler klar, dass es sich nicht um ein Unternehmensprojekt handele, sondern die EWE lediglich als Initiator auftrete. „Einer muss den Anfang machen“, betonte der Chef von rund 10.000 Mitarbeitern bei einem Empfang in Hannover unter dem Motto „Auf dem Weg zum Powerhouse – Chancen der Energiewende für Nordwestdeutschland“.

Laut Dohler soll die Initiative zwar in der niedersächsischen Ems-Weser-Elbe-Region starten, denkbar sei aber, die Dachorganisation mittelfristig auch auf die Nordländer Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auszuweiten. „Wir müssen durch eine gemeinsame Kommunikation deutlich machen, dass wir die geilste Region Deutschlands sind, und dass es sich für Firmen lohnt, sich bei uns anzusiedeln“, erklärte der EWE-Boss. Die Voraussetzungen jedenfalls seien ideal, sagte Dohler und blickte dabei nicht nur auf Windkraftanlagen, sondern auch auf LNG-Terminals, Wasserstoff-Projekte, Kavernenspeicher und herausragende Forschungsinstitute.

Im Gespräch mit Moderatorin Lis Blume (links): EWE-Chef Stefan Dohler, Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, Dr. Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD, von links). Foto: Lars Laue

Ihm gehe es um ein Signal aus dem Norden zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der gesamten deutschen Industrie. Auch der ewige Energie-Streit zwischen Nord und Süd müsse ein Ende haben. „Es geht bei Industrieansiedlungen und Standortentscheidungen längst nicht mehr um Nord- oder Süddeutschland, sondern um Deutschland oder Ausland“, machte Dohler deutlich.

Industrie-Abwanderungen ins Ausland verhindern

Ein Problem, das auch Volker Müller kennt. „Viele geplante Investitionen finden nicht mehr statt, sondern wandern ins Ausland ab“, beklagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen und sicherte der geplanten Energiewende-Allianz Unterstützung zu: „Wir sind sofort dabei.“

Auch wenn es für die Wirtschaft im aktuellen Transformationsprozess laut Müller viele Risiken gibt, so biete insbesondere Niedersachsen beim Wechsel hin zu grüner Energie „echte Chancen“. „Diesen Vorteil müssen wir nutzen und langfristige Verlässlichkeit schaffen – dann wird bei uns auch wieder investiert“, zeigte Müller sich überzeugt und blickte optimistisch in die Zukunft: „In ein paar Jahren liegen wir wieder vorne, da bin ich mir sicher.“

Unterstützung aus Niedersachsen

Für das Land Niedersachsen gab Wirtschaftsminister Olaf Lies dem Projekt „Powerhouse Nord“ Rückenwind. „Energieerzeuger, die Industrie und die kommunale Seite sitzen alle in einem Boot. Es ist gut und richtig, diese Partner unter einem Dach zusammenzubringen“, sagte der SPD-Politiker und räumte ein, dass auch vor der Politik noch eine Menge Arbeit liege. So gebe es in der Bevölkerung nach wie vor Vorbehalte gegenüber der Energiewende und immer neuen Windrädern in der Landschaft. „Hier muss es uns gelingen, die Kommunen in eine positive Rolle zu bringen und den Bürgern zu zeigen, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht nur Belastungen, sondern vor allem auch Chancen und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt“, betonte der Minister.