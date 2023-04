Stimmt einer Ablösung der Staatsleistungen grundsätzlich zu: Annette Kurschus, EKD-Ratsvorsitzende. Archivfoto: dpa up-down up-down Ratsvorsitzende Annette Kurschus EKD: Ablösung der Staatsleistungen darf Engagement der Kirchen nicht gefährden Von Stefanie Witte | 21.04.2023, 09:57 Uhr

Noch in der laufenden Legislatur soll beschlossen werden, wie umfangreiche Zahlungen an die beiden großen christlichen Kirchen abgelöst werden können. Die EKD-Ratsvorsitzende warnt in diesem Zusammenhang vor Folgen.