Einigung erzielt: Mark Rutte, Ursula von der Leyen (2.v.l), und Giorgia Meloni (r) zusammen mit Kais Saied, dem Präsidenten von Tunesien. Foto: dpa/Freek Van Den Bergh Flüchtlingsproblematik 900 Millionen Euro pro Jahr: EU und Tunesien erzielen Einigung beim Thema Migration Von dpa | 16.07.2023, 20:36 Uhr | Update vor 13 Min.

In diesem Jahr kamen bereits mehr als doppelt so viele Migranten per Boot nach Italien wie im Vorjahreszeitraum. Immer mehr setzen aus Tunesien über. Mit viel Geld gelingt der EU eine Abmachung mit Tunis.