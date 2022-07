Die Bundesregierung will am Atomausstieg festhalten. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Gaskrise EU-Partner: Deutschland sollte Atomausstieg verschieben Von dpa | 29.07.2022, 04:39 Uhr | Update vor 18 Min.

Deutschland bittet andere EU-Staaten um Solidarität beim Gassparen, will aber an seinen Plänen für den Atomausstieg festhalten. In manch einem EU-Staat sorgt das für Unmut - und für klare Forderungen.