Eva Kaili und Francesco Giorgi arbeiten beide im Europaparlament und sind seit zwei Jahren ein Paar. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft. Archivfoto: AFP PHOTO /EUROKINISSI up-down up-down Katar-Korruptionsskandal „Brangelina“ des EU-Parlaments: Wer sind Eva Kaili und Francesco Giorgi? Von Lorena Dreusicke | 14.12.2022, 10:58 Uhr

Die aus dem Amt enthobene EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili hat in ihrer Heimat Griechenland Prominentenstatus. In Brüssel waren sie und ihr Freund ein Vorzeigepaar. Nun sitzen beide in Untersuchungshaft. Was ihnen vorgeworfen wird.