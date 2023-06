Immer mehr Menschen kommen nach Europa, um Schutz zu suchen. Die EU ringt um eine neue Migrationspolitik. Symbolfoto: dpa/Boris Babic up-down up-down Europäische Migrationspolitik Illegal oder konstruktiv: Wie realistisch sind Asylzentren an den EU-Außengrenzen? und | 07.06.2023, 14:00 Uhr Von Dirk Fisser Marie Busse | 07.06.2023, 14:00 Uhr

Immer mehr Menschen suchen in Europa Schutz. Die Europäische Union ringt seit Jahren um eine Reform der Migrationspolitik. Am Donnerstag sprechen die EU-Innenminister über Asylzentren an den Außengrenzen. Worüber wird gestritten und wie realistisch ist eine Einigung? Ein Überblick.