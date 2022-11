Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft Foto: dpa up-down up-down Fremdenfeindlichkeit Erstmals seit Jahren mehr Angriffe auf Flüchtlingsheime Von Marion Trimborn | 08.11.2022, 01:00 Uhr

Der Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern hat das Thema wieder in den Fokus gerückt. Rechtsmotivierte Angriffe auf solche Einrichtungen sind in Deutschland immer noch an der Tagesordnung - und nehmen erstmals seit Jahren wieder zu.