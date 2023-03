Proteste in Israel Foto: Tsafrir Abayov/AP up-down up-down Gesetzesvorhaben Erneut Massenproteste in Israel gegen Justizreform Von dpa | 18.03.2023, 19:33 Uhr

Es ist der elfte Samstag in Folge, an dem Tausende Menschen in Israel gegen die umstrittene Justizreform protestieren. Die Protestbewegung ist eine der größten in der Geschichte Israels.