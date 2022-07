Insgesamt sind 39 Personen festgenommen worden. Foto: Festim Beqiri/Tv7news/dpa FOTO: Festim Beqiri up-down up-down Europol Ermittler zerschlagen Netzwerk großer Schleuser-Bande Von dpa | 06.07.2022, 18:03 Uhr | Update vor 20 Min.

In fünf Nordsee-Ländern schlug die Polizei zu - auch in Deutschland. Ihr Ziel: Eine Bande, die Menschen in kleinen Schlauchbooten nach Großbritannien schmuggelt. Ein tödliches Geschäft mit hohen Profiten.