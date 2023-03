Erdbebenkatastrophe in der Türkei Foto: ---/kyodo/dpa up-down up-down Wahlen in der Türkei Erdogan will Wahlrecht von Erdbebenopfern sichern Von dpa | 07.03.2023, 10:00 Uhr

Sie leben in Zelten, Containern und Hotels - weil ihr Wohnsitz durch das Beben am 6. Februar zerstört wurde. An der Wahlurne könnte das für Millionen Türken zu Problemen führen. Erdogan will gegensteuern.