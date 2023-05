Recep Tayyip Erdogan Foto: Turkish Presidency/XinHua/dpa up-down up-down Präsidentschaftswahl Erdogan ruft Auslandstürken zur Stimmabgabe auf Von dpa | 19.05.2023, 10:39 Uhr

Erdogan und sein Herausforderer Kilicdaroglu gehen am 28. Mai in die Stichwahl. Der amtierende Präsident appelliert an die Türken im Ausland, „ihr demokratisches Recht unbedingt wahrzunehmen“.