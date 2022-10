Eine Winterpause in Straßburg könnte viel Energie und Kosten sparen. Foto: imago-images/Future Image up-down up-down „Verhöhnung der Steuerzahler“ Heizkosten sparen: Winterpause in Straßburg? Das fordern deutsche EU-Politiker Von Laurena Erdmann | 04.10.2022, 10:43 Uhr

EU-Politiker fordern eine Winterpause für das EU-Parlament in Straßburg. Um Energie zu sparen, soll das Parlament sich nur in Brüssel treffen - so könnten Heizkosten und das Pendeln reduziert werden.