Mittelamerika El Salvadors Präsident Bukele strebt zweite Amtszeit an Von dpa | 26.06.2023, 21:12 Uhr

Eine unmittelbare Wiederwahl ist in El Salvador eigentlich nicht vorgesehen. Bukele könnte dennoch erneut antreten. Seine harte Hand gegen Jugendbanden ist umstritten - doch in der Bevölkerung kommt sie gut an.