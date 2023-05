Dirk Wiese Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Migration Einbürgerungsreform: Laut SPD-Fraktionsvize baldige Einigung Von dpa | 18.05.2023, 02:40 Uhr

Ausländer in Deutschland sollen künftig leichter die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten können - so haben es SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart. Nun kommt in die Sache wohl Bewegung.