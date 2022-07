ARCHIV - Lange gesucht, endlich gefunden: Rafael Caro-Quintero, «Drogenboss der Drogenbosse», wurde festgenommen. Foto: Uncredited/FBI/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Uncredited up-down up-down Mexiko „Drogenboss der Drogenbosse“ festgenommen Von dpa | 16.07.2022, 06:28 Uhr

Rafael Caro Quintero hat das erste große Drogen-Kartell Mexikos mitbegründet. In den 1980er Jahren war er so mächtig wie Pablo Escobar in Kolumbien. Seine Festnahme ist vor allem für die USA wichtig.