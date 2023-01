Drei Jahre Coronavirus Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Pandemie Drei Jahre Corona - was bisher in Deutschland geschah Von dpa | 20.01.2023, 07:23 Uhr

Drei Jahre ist es her, seit die erste Corona-Infektion in Deutschland festgestellt wurde. Was ist seitdem geschehen? Und wo stehen wir heute?