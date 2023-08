Es ist die jüngste Anklage gegen Donald Trump: In der Nacht zu Dienstag, 15. August, entschied eine Geschworenen-Jury in Atlanta, dass sich der Ex-US-Präsident vor Gericht verantworten soll wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Doch dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten droht auf mehreren Schauplätzen juristischer Ärger.

Die Verfahren in denen Donald Trump angeklagt wird im Überblick:

Foto: Erstellt mit Infogram Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Anklage New York: Schweigegeld an Pornostar und Fälschung von Unterlagen

34 Anklagepunkte

Fälschung von Geschäftsunterlagen

Prozesstermin: 25. März 2024

Drohende Haftstrafe: Bis zu 20 Jahre

Die Staatsanwaltschaft in New York legt Trump die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last. Er soll damit versucht haben, schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentenwahl 2016, aus der er als Sieger hervorging, zu verbergen. Im Zentrum der Vorwürfe steht die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin. Trump plädierte auf „nicht schuldig“.

Anklage in Miami: Mitnahme geheimer Regierungsdokumente

40 Anklagepunkte

Gesetzeswidrige Aufbewahrung von Unterlagen zur nationalen Sicherheit

Behinderung der Justiz

Falschaussage

Prozesstermin: 20. Mai 2024

Drohende Haftstrafe: Bis zu 20 Jahre

Trump wird beschuldigt, gesetzeswidrig höchst sensible Informationen aus seiner Zeit als US-Präsident in privaten Räumen aufbewahrt zu haben. Laut Anklageschrift handelt es sich unter anderem um geheime Dokumente mit Informationen zu nuklearen Fähigkeiten der USA und militärischen Notfallplänen des Landes.

Die Bundespolizei FBI hatte im August 2022 sein Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht und dort verschiedene Verschlusssachen beschlagnahmt. Auch hier plädierte Trump bei der Vorstellung der Anklage in Miami im Juni auf „nicht schuldig“. Es war die erste Anklage auf Bundesebene für Trump. Eine Präsidentschaftskandidatur ist allerdings auch im Fall einer Verurteilung möglich.

Anklage auf Bundesebene: Versuchter Wahlbetrug

Vier Anklagepunkte

Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten

Verschwörung gegen das Wahlrecht

Verschwörung gegen ein offizielles Verfahren

Behinderung eines offiziellen Verfahrens

Prozesstermin: Noch nicht bekannt

Drohende Haftstrafe: Bis zu 20 Jahre Haft

Auf Bundesebene sitzt Trump inzwischen auch im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug und dem Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol auf der Anklagebank. Hintergrund sind Trumps Bemühungen, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 nachträglich umzudrehen. Bei seinem Erscheinen vor Gericht plädierte der Republikaner Anfang August auf „nicht schuldig“.

Anklage in Georgia: Versuchte Wahlmanipulation

13 Anklagepunkte

Prozesstermin: Noch nicht bekannt

Drohende Haftstrafe: Noch nicht bekannt

In Georgia ermittelte die Staatsanwaltschaft mehr als zwei Jahre lang gegen Trump wegen möglicher Manipulationsversuche bei der Wahl 2020. Georgia gehörte zu jenen Bundesstaaten, die für den Wahlausgang eine Schlüsselrolle spielten. Biden gewann dort nur ganz knapp mit rund 12.000 Stimmen Vorsprung.

Trump bemühte sich, seine dortige Wahlniederlage nachträglich ändern zu lassen – wie auch in anderen Bundesstaaten. Unter anderem forderte er damals den obersten Wahlaufseher in Georgia in einem Telefonat unverblümt auf, genügend Stimmen für ihn „zu finden“, um das Ergebnis „nachzuberechnen“. Nun wurde gegen ihn und 18 weitere Personen Anklage erhoben. Wichtig im Falle einer Verurteilung: Im Bund kann ein Präsident zwar Begnadigungen verfügen, womöglich auch für sich selbst, in einem Bundesstaat aber nicht.

Zivilrechtliche Verfahren unter anderem wegen sexuellen Übergriffs

Neben den strafrechtlichen Verfahren ist Trump auch in eine Reihe zivilrechtlicher Streitigkeiten verwickelt. Im Mai wurde Trump in einem Zivilverfahren wegen eines sexuellen Übergriffs und Verleumdung zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 4,6 Millionen Dollar. Eine New Yorker Geschworenenjury sah es als erwiesen an, dass Trump die Schriftstellerin E. Jean Carroll Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Den Vorwurf der Vergewaltigung wiesen die Geschworenen zurück.

Am Tag nach dem Urteil leugnete Trump im Sender CNN Carrolls Darstellung des Vorfalls und warf der Autorin vor, es handle sich um eine „erfundene Geschichte“. Zudem behauptete er weiterhin, sie nie getroffen zu haben, und nannte sie eine „Verrückte“. Carroll machte daraufhin bekannt, weiter gerichtlich gegen den Ex-Präsidenten vorgehen zu wollen. Ein Bundesrichter in New York setzte den Beginn des Prozesses vorläufig auf den 15. Januar 2024 fest.

Für die Ereignisse in Washington am 6. Januar 2021 muss sich Trump auch zivilrechtlich verantworten. Elf Kongressabgeordnete und 14 Polizeibeamte reichten Klage auf Schadensersatz ein. Ebenso verklagt die Familie eines Polizeibeamten, der infolge des Angriffs starb, den ehemaligen Präsidenten.

Auch die Justizministerin aus dem Bundesstaat New York, Letitia James, klagt gegen Trump wegen Betrugs. Die Anklage richtet sich zudem an drei seiner Kinder und den Trump-Konzern. Im Zentrum steht der Vorwurf, sie hätten das Nettovermögen Trumps und den Wert verschiedener Immobilien inkorrekt angegeben. Letitia James fordert 250 Millionen Dollar Schadensersatz und ein dauerhaftes Verbot, das es den Angeklagten verbietet, in New York Geschäfte zu machen.

Trotz der Anklagen ist Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei aktuell weiter der Favorit. Seine Anhänger stehen treu zu ihm, wie Umfragen belegen.

Weiterlesen: US-Wahl 2024: Diese Politiker wollen Präsident der Vereinigten Staaten werden