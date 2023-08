Anklage in Georgia Donald Trump will sich Donnerstag im Gefängnis melden – und provoziert das Gericht Von dpa | 22.08.2023, 17:29 Uhr Wahlkampf in den USA - Trump Foto: dpa/AP/Robert F. Bukaty up-down up-down

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss sich in vier Strafverfahren verantworten. In Atlanta steht nun der nächste aufsehenerregende Auftritt an: diesmal nicht nur vor Gericht, sondern im Gefängnis. Gibt es dann ein öffentliches Polizeifoto, den „mugshot“?