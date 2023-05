Donald Trump Foto: Evan Vucci/AP up-down up-down Zivilprozess Donald Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt Von dpa | 10.05.2023, 03:47 Uhr

Eine US-Autorin wirft Donald Trump Vergewaltigung vor. Soweit geht die New Yorker Jury zwar nicht - versetzt dem einstigen US-Präsidenten aber einen herben Schlag. Trump will das so nicht stehen lassen.