Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, bei seiner Ankunft am Strafgericht in New York. Vorläufig wurde er in Gewahrsam genommen. Foto: dpa/AP/Mary Altaffer Einmaliges Strafverfahren in den USA Ex-Präsident vor Gericht: Trump wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt , Maria Lentz , Rebecca Niebusch und | 04.04.2023, 07:28 Uhr | Update vor 26 Min. Von Daniel Batel dpa | 04.04.2023, 07:28 Uhr | Update vor 26 Min.

Donald Trump war am Dienstag zur Verlesung seiner Anklage im Gerichtssaal in New York erschienen. Laut Medienberichten plädierte er auf „nicht schuldig“. Nun ist auch bekannt, was ihm in 34 Fällen zur Last gelegt wird: die Fälschung von Geschäftsunterlagen.