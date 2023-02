Linken-Co-Chef Dietmar Bartsch findet deutliche Worte für den derzeitigen Ukraine-Kurs der Bundesregierung. Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Linken-Politiker zu Waffenlieferungen Dietmar Bartsch rechnet mit Ampel-Politik ab: „Volksverarsche nervt!“ Von Tim Prahle | 18.02.2023, 01:00 Uhr

Ein „Jahr der Diplomatie“ soll 2023 werden, fordert Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Im Gespräch mit unserer Redaktion wehrt er sich gegen Diffamierungen als „Putin-Versteher“ und erklärt, was ihn an der Debatte um Waffenlieferungen in die Ukraine so stört.