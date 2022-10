In Schutt und Asche gebombt: Gerettete nach einem russischen Angriff. Foto: Imago Images/Cover Images up-down up-down Flucht aus der Ukraine Und der Winter steht vor der Tür Meinung – Karolina Meyer-Schilf | 23.10.2022, 08:00 Uhr

In der Ukraine bahnt sich eine humanitäre Katastrophe an – und Deutschland muss sich jetzt schnell etwas überlegen. Am besten mehr von allem: Mehr Geld, mehr Waffen, mehr Gastfreundschaft.