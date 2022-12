«Rise Above» Foto: Valeria Ferraro/AP/dpa up-down up-down Hilfsorganisationen Deutsche Schiffe bringen Migranten nach Italien Von dpa | 18.12.2022, 13:58 Uhr

Mehrere Organisationen retten am Wochenende Bootsmigranten im Mittelmeer aus Seenot. Am Ende landen sie meist in Italien, doch die rechte Regierung dort sieht das kritisch.